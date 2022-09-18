Турция наладила контакты по поставкам агропродукции по «зерновому коридору» как с Украиной, так и с Россией, передает «Анадолу«. Речь идет о сельхозпродукции и удобрениях. Все свои действия Турция предпринимает по итогам тесных консультаций со сторонами, будь то на уровне МИД или других ведомств. Благодаря данной практике нам по сегодняшний день удалось избежать серьезных проблем в реализации договоренностей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами.

По его словам, тема продуктовой сделки была всесторонне обсуждена на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что «зерновой коридор» должен работать во благо не только развитых, но и слабо развитых государств. «Мы высказались за то, чтобы данный коридор приносил благо и слаборазвитым странам. Конечно, на этом вопросе акцентировал внимание и президент Путин. В дальнейшем, мы будет внимательно отслеживать процесс поставок с тем, чтобы коридор приносил максимальную выгоду слабо развитым странам», — заверил президент.

«В ходе встречи с господином Путиным мы условились продолжить процесс поставок агропродукции с той же бдительностью», — отметил турецкий лидер.