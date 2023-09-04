Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин завершили переговоры в Сочи. Встреча продлилась полтора часа, об этом сообщает РИА Новости.

Одной из самых ожидаемых тем переговоров стало будущее зерновой сделки.

***14:10

В Сочи началась встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

***13:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи, где проведёт переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

На повестке – зерновая сделка, обмен военнопленными между Москвой и Киевом, посредничество Анкары в урегулировании в Украине.

***12:46

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня отправился с однодневным рабочим визитом в Россию.

Как передает # со ссылкой на Anadolu, в аэропорту Ататюрк в Стамбуле турецкого лидера провожали вице-президент Джевдет Йылмаз, губернатор Стамбула Давут Гюль.

Главу государства в поездке сопровождают министр иностранных дел Хакан Фидан, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир и другие официальные лица.

Важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и России станет Соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого Москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.