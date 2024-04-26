Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается в начале мая совершить официальный визит в США вместо встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, который должен был приехать в Анкару в это время, пишет газета Hürriyet.

«Белый дом готовится к 9 мая. Между Белым домом и нашим посольством в США идут переговоры по вопросам того, кто примет участие во встрече (президентов двух государств), как долго два лидера будут встречаться тет-а-тет и где будет стоять пресса», — сообщил обозреватель издания Абдулкадир Сельви.

Изначально Эрдоган ожидал приезда Путина в Турцию 12 февраля. Визит должен был стать для российского президента первой поездкой в страну НАТО с начала войны в Украине, однако его перенесли на более поздний срок. Формально — из-за президентских выборов в России, на которых Путин переизбрался на пятый срок.

Позднее источник «РИА Новости» в Анкаре уточнял, что запланированный на февраль визит Путина перенесли, предварительно, на конец апреля — начало мая. Собеседник агентства объяснил это тем, что в Турции в конце марта также должны пройти выборы в муниципалитеты.

Однако по состоянию на конец апреля определенности с датой поездки Путина в Турцию по-прежнему не было. В канцелярии Эрдогана заверяли, что, несмотря на это, подготовка к нему ведется. При этом сам Эрдоган говорил, что находится в постоянном контакте с российским коллегой. В Кремле также заявляли, что президенты компенсируют отсутствие личных встреч «достаточно частыми» телефонными разговорами.

Сегодня же агентство «Рейтер» со ссылкой на источника знакомого с ситуацией и турецкого чиновника сообщило, что президент Турции Тайип Эрдоган отложил встречу в Белом доме с президентом Джо Байденом. Новая дата скоро будет назначена, сообщил турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным. Источник, знакомый с ситуацией, на условиях анонимности сказал, что неясно, что послужило причиной отсрочки.