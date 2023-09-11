Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по возобновлению черноморской зерновой инициативы, передает CNN Turk.

По возвращении с саммита G20 турецкий лидер сказал, что Турция продолжит поиск решений в вопросе возобновления продовольственной сделки и будет стремиться открыть зерновой коридор до конца, но и Запад также должен приложить усилия в этом направлении.

«Здесь не только зерно, но и удобрения. К этой проблеме удобрений нельзя относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с Путиным, чтобы гарантировать, что оба продукта достигнут своих целей», — подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что требования России ясны и очевидны: Москва просит установить механизм оплаты за зерно, которое будет переправляться по установленному документом коридору, и исключения российских судов, задействованных в исполнении соглашения, из-под санкций. По его словам, все лидеры «Большой двадцатки» выразили желание о продолжении черноморской инициативы.