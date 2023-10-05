Рассекреченные данные британской разведки указывают на возможные планы России продолжить атаки на гражданские суда, везущие зерно из Украины, а также заминировать прибрежную зону украинских портов. Как пояснили в Министерстве обороны Великобритании, Лондон, публикуя эту информацию, стремится раскрыть тактику России и предотвратить возможные инциденты.

Британские военные полагают, что Россия вряд ли будет открыто атаковать гражданские суда. Вместо этого Москва может нанести удар и обвинить в нем Украину. Сейчас Великобритания располагает всеми средствами разведки и мониторинга, чтобы контролировать деятельность российских военных в Черном море.

С момента выхода из Черноморской зерновой инициативы Россия повредила 130 объектов портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Рени, а также уничтожила почти 300 000 тонн зерна, утверждают в Лондоне. «Это больше, чем общая сумма, которую Россия обещала пожертвовать африканским государствам, и достаточно, чтобы прокормить более 1,3 миллиона человек в течение года», — говорится в сообщении британского Минобороны.

В период действия зерновой сделки из черноморских портов вывозилось около 4,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц. До 24 миллионов тонн продуктов питания рискуют не попасть на мировые рынки в следующем году, если Киев не сможет найти альтернативные экспортные маршруты, заявляют британские власти.

Приостановленный после срыва зерновой сделки вывоз зерна морем возобновился осенью: первые 10 кораблей воспользовались коридором, который Украина начала выстраивать на фоне угроз России топить идущие в украинские порты суда. Российский Черноморский флот из-за постоянных атак ВСУ оказался нейтрализован и заперт в Севастополе.

Новый маршрут проходит на северо-западе Черного моря, вдоль берегов Румынии и Болгарии, которые являются странами НАТО. Ранее зерновой коридор шел напрямую через море в Стамбул, где совместная комиссия из представителей ООН, Турции и России проверяла суда, доставлявшие украинское зерно. (moscowtimes.ru)