Президент Турции Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос возобновления зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Он выразил надежду, что вероятность возобновления работы зернового коридора все еще сохраняется.

«Мы будем обсуждать это с господином Путиным», — отметил Эрдоган.

Он не исключил, что поставки зерна будут постепенно расти.

21 сентября стало известно, что Египет нашел новых поставщиков пшеницы вместо России. Страна закупит почти полмиллиона тонн пшеницы из Франции и Болгарии после того, как РФ заблокировала поставки.