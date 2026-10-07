Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит с президентом России Владимиром Путиным о ситуации с возможной вспышкой чумы в Иркутской области.

Отвечая на вопрос журналистов, обсуждал ли он уже эту тему с Путиным, Трамп сказал, что разговор запланирован «на ближайшее время», передаёт AFP.

Ранее Трамп заявлял, что США готовы оказать России помощь. Госсекретарь США Марко Рубио также говорил, что Вашингтон следит за сообщениями из Иркутской области. По его словам, новой информации у американских властей пока нет и «повода для паники» не существует.

6 октября посольство США в России выпустило предупреждение для американских граждан в связи с сообщениями о предполагаемом случае лёгочной чумы и карантинных мерах в Иркутской области. Американцам рекомендовали избегать находящихся на карантине объектов и обращаться за медицинской помощью при появлении температуры или респираторных симптомов.

Дипмиссия также напомнила о действующей рекомендации Госдепартамента гражданам США покинуть Россию.

Сообщения о возможном случае лёгочной чумы появились после смерти сотрудницы Иркутского противочумного института в больнице города Шелехова. Несколько СМИ со ссылкой на источники утверждали, что причиной смерти могла стать лёгочная чума и что людей, контактировавших с заболевшей, поместили под наблюдение. Официального подтверждения диагноза нет.

Роспотребнадзор заявил, что причиной смерти стала «пневмония неустановленной этиологии». (svoboda.org)