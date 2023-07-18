Зерновая сделка, в рамках которой с лета прошлого года украинские порты были открыты для вывоза продовольствия, прекращена, заявил в понедельник, 17 июля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Россия давно искала способ выйти из этой сделки, рассматривая ее в качестве способа торга с Западом за отмену ряда санкций. Никто эти санкции с РФ снимать не собирается. Ведь, российская армия не собирается выходить со всех оккупированных территорий Украины.

Поразительно, что «поводом» для выхода из зерновой сделки Россия называет удары по Крымскому мосту. Тому самому, который связывает РФ с аннексированным, украинским Крымом! Мы, в Азербайджане, не раз поражались цинизму заявлений карабахских сепаратистов, по сути игнорирующих законы нашей страны и международное право. Но перед нами — пример того, что Россия ведет себя ровно также.

Она аннексировала Крым, построила туда мост из РФ и теперь возмущается тем, что Украина наносит удары по объекту, который используется для переброски оружия , военной техники и военнослужащих на захваченный и незаконно удерживаемый полуостров! Поразительный цинизм! Шокирующая лживость аргументации, крайне фальшивый «повод» для выхода из зерновой сделки.

Кроме того, Россия всегда преследовала целью нанесение максимального военного, политического и экономического ущерба Украине. В этой связи уместно напомнить, что с августа 2022 года по июнь 2023 года Украина экспортировала 50,6 млн тонн зерна на $9,8 млрд. И сейчас, в случае долгосрочной заморозки зерновой сделки, Украина лишится прибыли размером порядка полумиллиарда долларов в месяц.

Естественно, решение России осудил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Я осуждаю одностороннее решение России выйти из Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия нашего союзника Турции и ООН. Незаконная война России против Украины продолжает наносить ущерб миллионам уязвимых людей во всем мире», – написал генсек Альянса.

Но, ясное дело, одними заявлениями с осуждением действий России, ситуации не исправить. В этой связи уместно указать на то, о чем написал советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк. Он справедливо указал на то, что зерно не может быть законной военной целью, что Черное море не является внутренней акваторией России и не регулируется ее юрисдикцией, что Украина субъектна с точки зрения работы с внешними партнерами, что целый ряд стран нуждается в прямом смысле слова в украинском зерне, что международное сообщество устами ООН говорит, что важно гарантировать поставку зерна Украины на рынок.

«А дальше снова приходит Россия и ультимативно говорит: «Не позволим». Так вот, вместо того, чтобы выдать мандат на соответствующие юридические действия, обеспечить военный патруль «зерновых коридоров» вдоль международно признанных границ и указать РФ на недопустимость препятствования движению кораблей в рамках международного права, продолжается сеанс публичных унижений и мольба в адрес агрессора и нарушителя проявить «приверженность», — сетует М.Подоляк.

Он указывает на то, что найдутся ли желающие создать условную патрульную полицию – другой вопрос. «Главное обозначить позицию: международное право есть и нарушать его нельзя. И тогда лицемерие будет постепенно уходить из политических процессов, и мы сможем дойти до справедливого финала», — констатирует советник руководителя Офиса президента Украины.

Также замечу, что президент Украины Владимир Зеленский еще вечером 17 июля провел разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом он сообщил в Telegram. «Тематика очевидна – это очередная российская попытка сделать оружием голод и дестабилизацию глобального продовольственного рынка. Государство-террорист поставило под угрозу жизнь 400 млн человек в разных странах, зависящих от украинского продовольственного экспорта. Наиболее критическая ситуация – в таких странах Африки и Азии, как Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Йемен. Черноморскую зерновую инициативу нужно сохранить», – написал он по итогам беседы.

Зеленский добавил, что он и Гутерриш договорились работать «вместе и с ответственными государствами, чтобы восстановить продовольственную безопасность и поставки продовольствия путями в Черном море». Тут также важно напомнить, что президент Турции Реджеп Эрдоган, который выступал за продление зерновой сделки на два года, сказал, что обсудит с президентом РФ этот вопрос. По его мнению, Путин «хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался».

При этом, Владимир Зеленский 17 июля направил президенту Турции Эрдогану и главе ООН Гутерришу письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ. «Черноморская зерновая инициатива может и должна работать и дальше – если без России, то без России. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе», — утверждает президент Украины.

Он убежден, что Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. «Это нужно всем в мире. И каждый, кто поддержит, станет спасителем жизни на огромном пространстве – от Марокко до Китая, от Индонезии до Ливана», – сказал В.Зеленский. Уже сообщено, что Анкара получила обращение Киева с предложением возобновить зерновую сделку без участия России. Как будут развиваться события дальше — покажет время. Но совершенно очевидно, что на кону гораздо больше, чем только вопрос продления или непродления зерновой сделки. На кону вопрос того, насколько реально противостоять политике шантажа и ультиматумов со стороны РФ.