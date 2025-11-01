Европарламент превратил платформу Евронест в инструмент шантажа соседних стран и навязывания собственной политической повестки дня, поэтому Грузия не будет участвовать в последующих сессиях организации, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Делегация парламента Грузии воздержалась от участия в 12-м пленарном заседании ПА Евронест в Ереване. Между тем по итогам заседания была принята критическая резолюция по Грузии, в которой Парламентская ассамблея осуждает «систематическое нападение режима «Грузинской мечты» на демократические институты Грузии», а также «фальсифицированные парламентские выборы 26 октября 2024 года» и, следовательно, не признает власть партии «Грузинская мечта».
«Очевидно, что Европарламент превратил платформу Евронест в инструмент шантажа соседних стран, насильственного навязывания собственной узкой политической повестки дня», – сказал Папуашвили.
«Учитывая враждебные и узкополитические подходы со стороны этих сил в Европарламенте, постоянная парламентская делегация Грузии не будет участвовать в последующих сессиях Евронест», – отметил Папуашвили.
По его словам, Грузия вернется к работе в рамках Евронеста только в случае создания Европарламентом соответствующих условий для конструктивного диалога.
Он еще раз призвал Европарламент отказаться от «узкой политической повестки дня и уважать международный порядок, основанный на правилах». «Его сегодняшние антидемократические подходы – это прямой путь к самоизоляции и маргинализации Парламентской ассамблеи Евронест», – добавил Папуашвили. (SputnikГрузия)