Парламент Грузии преодолеет вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на закон об «иноагентах», несмотря на то, что она добавила статью, которая является насмешкой над обществом, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Президент Грузии наложила вето на законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 18 мая. В мотивированных замечаниях президент отметила, что законопроект не подлежит изменениям, но при этом добавила одну статью, согласно которой закон теряет силу через день после задействования.
«Что касается отмены в течение дня после публикации, то это насмешка над обществом. Госпожа Саломе уже использовала все методы, чтобы показать, что она не считает себя гражданкой этой страны, и Конституция не является ее Конституцией, и она не считает этих людей своими людьми. Она насмехается над людьми, (говоря — ред.), что мы должны принять закон за один день… Мы, конечно же, преодолеем вето», — заявил Папуашвили. (Sputnik Грузия)