«Что касается отмены в течение дня после публикации, то это насмешка над обществом. Госпожа Саломе уже использовала все методы, чтобы показать, что она не считает себя гражданкой этой страны, и Конституция не является ее Конституцией, и она не считает этих людей своими людьми. Она насмехается над людьми, (говоря — ред.), что мы должны принять закон за один день… Мы, конечно же, преодолеем вето», — заявил Папуашвили. (Sputnik Грузия)