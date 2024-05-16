Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сравнил с российскими пропагандистами глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии и обвинил их в содействии попытке свержения власти в стране. Так Папуашвили отреагировал на выступление министров на масштабном проевропейском митинге в Тбилиси с требованием отзыва закона об иноагентах.

«Участие иностранных политиков в радикальных антиправительственных митингах в Тбилиси – это не просто недружественный акт против грузинского народа. Это также симптом того, что российское правительство вверило часть своего мировоззрения своим самым стойким противникам, особенно в странах Балтии.

Выступление перед антиправительственным митингом взволнованной молодежи, которую возглавляют радикальные оппозиционные партии, и называние их «всем народом» — это то, чего можно ожидать от советского или российского пропагандиста, но не от министра иностранных дел страны-члена ЕС. А содействие в свержении демократически избранного правительства только потому, что вам не нравится их законодательство, тем более выходит за рамки советских методичек», — пишет Папуашвили в соцсети Х.

Папуашвили считает, что правительство Грузии «уже давно доказало свою приверженность европейским и евроатлантическим ценностям и политике». Сегодня, когда из-за «геополитической нестабильности» перспектива вступления Грузии в НАТО стала «ускользающей», властям страны «приходится решать серьезные внешние проблемы в основном в одиночку», добавил он.

«Одной из таких проблем являются неподотчетные иностранные деньги, которые свободно поступают в политическую систему Грузии, включая радикальные группировки. Новое законодательство о прозрачности иностранного влияния призвано решить эту проблему», — добавляет он.

Спикер парламента Грузии утверждает, что их инициатива «имеет прецеденты на Западе, является конституционной, пропорциональной и находится в рамках демократического управления». «Радикально и жестоко» против выступают лишь те, кого «затрагивает этот закон», пишет Папуашвили.

«Присоединение иностранных высокопоставленных лиц к этим протестам, вопиющее игнорирование суверенитета и дипломатической практики Грузии во имя «демократии и прав человека», является в лучшем случае лицемерием, а в худшем — подрывной деятельностью. Грузии нужны друзья и поддержка, а не лицемерие и подрывная деятельность. Нам уже достаточно этого с Севера», — добавил он.

Министры иностранных дел Исландии, Литвы, Эстонии и Латвии прибыли в Тбилиси 15 мая для обсуждения закона об иноагентах. Они провели переговоры с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Ираклием Кобахидзе и спикером Папуашвили.

Вечером 15 мая главы МИД Исландии, Литвы и Эстонии обратились к участникам многотысячной протестной акции со сцены у парламента Грузии. От имени своих правительств они выразили поддержку грузинскому народу, который желает будущего страны в составе ЕС и НАТО и выходит на улицы, опасаясь разворота страны в сторону России. (newsgeorgia.ge)