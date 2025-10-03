Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе призвал оппозицию дистанцироваться от митингов с заявленной целью свержения власти в день муниципальных выборов 4 октября, пригрозив суровым наказанием.

«Предупреждаю всех, что на любое насилие будет дан строжайший законный ответ. Призываем все политические партии и другие объединения, пока есть время, действенно отмежеваться от собрания, цель которого – насильственное свержение или смена конституционного строя», – заявил Кобахидзе сегодня на брифинге.

Он добавил, что с учетом дня выборов наказание для участников «может быть намного строже» чем сроки от 2 до 4,5 лет, которые получили задержанные за насилие на антиправительственных митингах в конце 2024 года.

«У нас много оперативной информации. Если они говорят о сюрпризах, то любой маленький сюрприз будет встречен нашим большим сюрпризом. Одаривать их будут в рамках закона, но в их отношении закон будет действовать очень строго», – сказал Кобахидзе.

Основные оппозиционные партии страны бойкотируют выборы. 4 октября в центре Тбилиси они планируют масштабную протестную акцию. Некоторые политики позиционируют ее как «мирную революцию». В сентябре за призывы к свержению власти задержали одного из лидеров «Единого национального движения» Левана Хабеишвили, а также депутата сакребуло Тбилиси от этой партии Звиада Куправа.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что ядром новой революции в стране станет не политическая партия, а «поколение Z».

«Революция в Грузии неизбежна, но в отличие от 2003 года это не будет партийная революция. В современную эпоху все успешные революции (непальская, мадагаскарская, нынешние сербские протесты) были вызваны Gen Z, и ядро протестов в Грузии – Gen Z. Эта стихия точно не будет учитывать интриги и узкие интересы некоторых политиков», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Он также отметил существование двух оппозиционных партий, «лояльных» миллиардеру и основателю правящей «Грузинской мечты» Бидзине Иванишвили. По мнению Саакашвили, эти партии «рассчитывают на провал протестного движения» и занимаются дискредитацией конкурентов.

Хотя экс-президент не назвал их напрямую, очевидно, речь идет о «Сильной Грузии – Лело» и «Гахария – за Грузию». Они приняли решение участвовать в муниципальных выборах 4 октября, отказавшись от бойкота вместе с партией Саакашвили и другими оппозиционными силами. (newsgeorgia.ge)