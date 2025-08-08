Радикальное палестинское движение ХАМАС считает, что план Израиля по взятию под контроль всей территории сектора Газа представляет собой лишь инструмент давления на палестинскую сторону в переговорном процессе. Об этом сообщила газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источник в палестинской организации.

По словам собеседника издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использует этот план как «рычаг давления», при помощи которого он рассчитывает добиться уступок от ХАМАС. При этом в движении полагают, что за любыми уступками последуют «все новые требования» с израильской стороны. В ХАМАС уверены, что Нетаньяху невыгодно мирное урегулирование конфликта, поскольку продолжение военных действий приносит ему «политические дивиденды».