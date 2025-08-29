В Москве задержан бывший директор Театра сатиры Мамедали Агаев по подозрению в мошенничестве. Ему грозит 10 лет тюрьмы. Человек с 1992-го по 2021-й годы руководил не каким-нибудь захолустным театром, а театром Сатиры. И вдруг мошенник. Госпожа «Фемида» решила почему-то прозреть именно сейчас.

В следственном изоляторе находятся и лидер азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шихлинский и его сын Мутвалы. До этого в результате массового задержания азербайджанцев в Екатеринбурге были забиты до смерти двое из них – братья Сафаровы. По данным некоторых российских СМИ над их телами даже надругались.

***

В последние недели в российских, да и не только СМИ всё чаще появляются сообщения о задержаниях граждан Азербайджана на территории РФ. Приведенные выше примеры лишь некоторые из них. Формально речь идёт о «борьбе с нарушителями миграционного законодательства» или «уголовных делах». Но стоит посмотреть глубже — и становится ясно: перед нами не просто правоохранительные меры, а часть большой политической игры.

Давление на Баку

Россия теряет Южный Кавказ. Ибо Азербайджан выстраивает прочные альянсы не только с Турцией, но и активно участвует в проектах Организации Тюркских государств (ОТГ), расширяет транспортные и энергетические маршруты без оглядки на Москву. Чего стоит только привлечение азербайджанским лидером к данным проектам не подпускающего никого даже на расстояние вытянутой руки Туркменистана. Для Кремля это не просто болезненно, а подобно удару под дых. И в Белокаменной в бессильной злобе не смогли придумать ничего другого, как прибегнуть к арестам азербайджанцев. Им кажется, что таким образом они посылают прямой сигнал: «Ваши граждане зависят от нашего настроения».

Внутриполитический расчёт

Растёт напряжение и в российском обществе. Экономический кризис, война, санкции — всё это ищет «виновных». И как это не раз бывало в истории государства российского, да и не только (достаточно вспомнить нацистскую Германию) нашли крайних – мигрантов. Если в кране нет воды, значит выпили мигранты. Азербайджанцы же — одна из самых заметных диаспор, и показательные задержания работают как «разрядка»: власть демонстрирует силу и контроль, переключая внимание общества.

Контроль диаспоры

По различным данным, в России проживает около двух миллионов азербайджанцев. Это не только рабочая сила, но и влиятельная община с собственными экономическими интересами. Для Москвы важно напоминать: любая активность этой диаспоры возможна только в рамках, очерченных Кремлём.

Имперский синдром

Россия традиционно привыкла разговаривать с соседями языком давления, а не равноправного диалога. В арестах азербайджанцев мы видим тот же стереотип: вместо того, чтобы искать сотрудничество, Москва демонстрирует силу. Но история последних лет показывает — такой подход лишь отталкивает союзников и толкает их в объятия других центров силы.

Итак, что же мы имеем в остатке?

Первое, Кремль давит на Баку, чтобы напомнить, кто в доме хозяин.

Второе, внутри страны кремлевские старцы пытаются заработать политические очки на теме «жёсткого контроля над мигрантами».

И третье, Москва на международной арене показывает, что остаётся «силовым арбитром».

И наконец, аресты азербайджанцев — это не антикриминальные меры. Это — геополитический сигнал: когда Москва чувствует утрату влияния, она пытается сохранить контроль через давление на диаспору. Но цена слишком высока: подобные действия обрастают международным резонансом, углубляют дистанцию с Баку и подрывают надежды на некогда крепкие отношения.

Словом, Восток – дело тонкое. Грубая сила тут не пройдет.