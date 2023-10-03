Власти Азербайджана проводят в Нагорном Карабахе незаконные аресты, к которым должно быть привлечено внимание международного сообщества. Об этом на встрече с главой МИД Франции Катрин Колонна в Ереване заявил армянский премьер Никол Пашинян, передает ТАСС.

«<…> власти Азербайджана осуществляют незаконные аресты в Нагорном Карабахе», — отметил он.

Пашинян призвал, чтобы эта ситуация оказалась в центре внимания представителей международного сообщества.

Глава МИД Франции прибыла в Армению 3 октября.

Отметим, что ранее экс-главари ханкендинских сепаратистов Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Араик Арутюнян и Давид Ишханян были задержаны и доставлены в Баку.