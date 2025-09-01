В российском городе Кубань арестован один из известных представителей азербайджанской диаспоры, владелец грузового терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре Шахлар Новрузов.

Как сообщает бюро АПА в России, Новрузов обвиняется по уголовному делу о попытке хищения недвижимого имущества стоимостью 919 миллионов рублей.

По версии следствия, для совершения преступления обвиняемые, в том числе Шахлар Новрузов, представили в Прикубанский районный суд свидетельство о браке, якобы заключённом в Азербайджане.

Согласно данным правоохранительных органов, представленный документ был поддельным и использовался для завладения имуществом.