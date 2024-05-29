Во Франции задержали десять представителей чеченской диаспоры в рамках масштабной полицейской операции. Одним из задержанных оказался подозреваемый в причастности к убийству преподавателя колледжа Bois d’Aulne Сэмюэля Пэти.

Об этом сообщает новостной портал France Info.

Согласно информации ресурса, правоохранители вмешались в дела чеченской общины, некоторые из них связаны с радикалами-террористами. Задержанных подозревают в создании организованной преступной группировки (ОПГ), торговле людьми, нелегальном обороте оружия и убийствах.

По данным полиции, операции были проведены одномоментно в 12 французских городах, включая Реймс, Страсбург, Тулуза и Лилль.