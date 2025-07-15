В Екатеринбурге задержан сын главы азербайджанской диаспоры Мутвалы Шихлинский, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник. Собеседник Е1 уточнил, что поводом для задержания стало «причинение вреда силовику».

Источник РБК сообщает, что Мутвалы Шихлинский действительно задержан, сейчас он находится на допросе, однако вменяемая ему статья неизвестна.

«Мутвалы, по предварительным данным, был задержан два часа назад. Планируется, что его сейчас поместят в ИВС. Потом — мера пресечения», — цитирует Ura.ru слова собеседника.

Мутвалы Шихлинский обладает адвокатским статусом, а в отношении адвокатов действует особый порядок уголовного преследования — уголовное дело против них могут возбудить только по решению руководителя регионального СК. РБК обратился за комментарием в Адвокатскую палату Свердловской области, в которой состоит Шыхлински.

В начале июля был задержан глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский. Мутвалы Шихлинский тогда уточнил, что его отец проходит свидетелем по уголовному делу против братьев Сафаровых, которое связано с расследованием серии убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. После допроса Шихлинского-старшего отпустили.