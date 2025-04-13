В Ярославле задержали главу азербайджанской диаспоры Асмана Гусейнова за фиктивную регистрацию мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Об этом пишет Telegram-канал «Pro город Ярославль». ‎

По версии следствия, противоправные действия Гусейнов совершал ради финансовой выгоды.

«Отделом дознания ОМВД России по Ярославскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», — говорится в сообщении.