Верх-Исетский районный суд (Екатеринбург) продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сыну главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шихлинскому, обвиняемому по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он останется под арестом до 14 декабря.

Постановление Верх-Исетского районного суда обжаловал адвокат обвиняемого, но апелляционная жалоба была отклонена.

Напомним, Мутвалы Шихлинский был арестован 16 июля. По версии следствия, при задержании его отца, главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, Мутвалы Шихлинский сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов. Адвокат обвиняемого утверждал, что он сделал это неумышленно. Шихлинский-младший был объявлен в розыск, а затем задержан.