Отношения Баку и Москвы переживают непростые, не побоимся этого слова, критические времена. Многие уверены, что кризис в отношениях стартовал со сбитого гражданского самолета, за который Москва не ответила: не наказала виновных, не выплатила компенсацию и даже элементарно не признала вину. Госпропаганда России так и не научилась говорить с бывшими странами СССР на равных, считая их то ли мелкими, то ли трусливыми, то ли недоразвитыми. С экранов российских каналов в то время лились только элементы запугивания вперемешку с оскорблениями: сначала «поднятием бровей», потом прекращением экономических отношений, санкциями, даже еще одним «СВО». Азербайджан отвечал хладнокровно, не поддаваясь эмоциям, требовал справедливого отношения: извинений и компенсаций. Но, требующая от всего мира справедливого отношения и отмены «незаслуженных санкций», Москва начала вести себя иначе.

Увидев, что угрозами Баку не напугать, решила надавить на больную мозоль – азербайджанцев, которые десятки лет назад переехали в Россию по различным причинам, и многие из которых уже давно получили гражданство РФ. Их начали притеснять в буквальном смысле этого слова. Начались рейды на рынках, аресты, задержанных начали депортировать на родину. Не обошлось без жертв. Братья Сафаровы были запытаны до смерти в СИЗО. Не получив ожидаемого эффекта от Баку, власти РФ взялись за тех азербайджанцев, которые уже достигли успехов в России – арестовывали или депортировали лидеров азербайджанских диаспорских организаций в различных регионах. Эти люди занимали руководящие должности в различных госструктурах, среди которых были и депутаты парламента различных округов и субъектов Российской Федерации.

Самым показательным стало задержание в Екатеринбурге руководителя общественной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского. Сначала был арестован его сын – Мутвалы Шихлинский, а потом и самого главу диаспоры азербайджанцев Свердловской области отправили за решетку.

Разумным людям и в Москве, и в Баку были понятны политические мотивы этих показательных задержаний. Шахин Шихлинский – уважаемый в России юрист и общественный деятель. Если даже он когда-то и участвовал в каких-то темных делах, то это нужно было доказывать в суде, а не арестовывать его словно Аль Капоне. Но, маховик был запущен и российским властям не составит особого труда повесить всех собак на Шахина Шихлинского. Тем более, что успешная деятельность Шихлинского давно превратила его бизнес в лакомый кусочек, а его самого в мишень для различных, прикрываемых «оборотнями в погонах» ОПГ. К сожалению, как это много раз повторялось в истории, не обошлось без «своих» — азербайджанцев. Но обо всем по порядку.

Еще летом 2018 года Генеральному консулу Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Ильгару Искендерову обратился с письмом проживающий в этом городе гражданин Азербайджана Интизам Сулейманов. Проживающий вместе со своей официальной супругой и двумя несовершеннолетними детьми по адресу улица Сулимова 4. Сулейманов отмечал, что его жена и дети являются гражданами РФ. Сам он имел трудовой патент и оформил документы на временное проживание в Российской Федерации. К тому же, Сулейманов работал тренером команды по дзюдо: тренировал детей в спортивной школе «Виктория». Среди его учеников уже были чемпионы России, Европы и мира. Казалось бы, законопослушный гражданин живет со своей семьей, занимается любимым делом. Однако…

4 июля 2018 года около 13:00 в здании миграционного центра он был в грубой форме задержан сотрудниками УФСБ. Его силой затолкнули в микроавтобус, надели на голову мешок и начали душить и жестко избивать. Боль была настолько сильной, что Интизам пару раз терял сознание. Издевательства, как утверждает Сулейманов, продолжались несколько часов. Избивавшие требовали, чтобы он дал ложные показания против председателя азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шихлинского. Настаивали, чтобы Сулейманов написал, что он якобы передал деньги Шихлинскому для отправки в Сирию. Сулейманов проявил стойкость и отказался оговаривать главу диаспоры.

Его поместили в спецприемник и дали время подумать до утра. Интизам запомнил одного из издевающихся над ним сотрудников УФСБ.

«В здании УФСБ меня потащили в кабинет к какому-то старшему. Сняли с головы мешок. Я прекрасно помню это лицо: светлая кожа, рост примерно 176, спортивное телосложение. Лет 35-40. Он сразу начал на меня кричать, чтобы я подписал бумаги против председателя диаспоры, иначе мне светит тюрьма. А я ответил, что ничего подписывать не буду, никого оговаривать не собираюсь, отправьте меня в тюрьму, если я что-то нарушил. Я понял, что они хотят, чтобы я подписал эти ложные бумаги, чтобы сшить дело на Шихлинского».

На следующий день, до приезда сотрудников УФСБ, к нему пришли адвокат и супруга с братом. Они видели следы побоев и Сулейманов им все рассказал, попросив передать Шихлинскому, что против него хотят возбудить дело и обвинить в финансировании терроризма.

После еще одного допроса, поняв, что его не сломать, сотрудники УФСБ избили Интизама в туалете, насильно посадили в микроавтобус и без решения суда, с мешком на голове сами же привезли в аэропорт и депортировали в Азербайджан. Даже не дали сообщить об этом семье.

5 июля Сулейманов узнал, что один из людей, которые принимали участие в пытках был сотрудник УФСБ Микулин Илья Владимирович.

Карающий по заказу меч «российской фемиды» показал себя с наихудшей стороны. В течение двух дней, пока Сулейманова держали в спецприемнике, он просил отвести его в медпункт, оказать помощь и засвидетельствовать побои. Но ему отказали.

Пройти медобследование и зафиксировать побои ему удалось только по прибытии в Баку. Тогда Сулейманов попросил Генконсула донести эту информацию до властей РФ и Азербайджана.

Не знаем выполнил ли Генконсул просьбу Сулейманова, но в ноябре того же года теперь уже сам Шахин Шихлинский обратился с письмом к директору ФСБ РФ Александру Бортникову. И, видимо, это было не первое обращение Шихлинского. Он отметил, что еще раз вынужден обратиться к Бортникову, так как не прекращаются незаконные действия со стороны сотрудников УФСБ по Свердловской области в отношении его самого и его семьи.

В письме он напомнил директору ФСБ о том, что его предки достойно служили в России. «Моего прадеда, Али-Ага Шихлинского, называли «Богом русской артиллерии». Он служил Генерал-лейтенантом Русской императорской армии.

Его супруга, Нигяр Шихлинская, была председателем Больницы дамского комитета офицерской артиллерийской школы при Красном Кресте в Первой мировой войне.

С 2002 года я работаю адвокатом и состою в Уральской коллегии адвокатов Свердловской области.

С 2005 года был избран председателем азербайджанской диаспоры Свердловской области».

Дальше Шихлинский просит Бортникова взять под личный контроль расследование незаконных действий сотрудников УФСБ по Свердловской области таких как: сфабрикованные дела, нарушение конституционного права на частную жизнь путем незаконного прослушивания и разглашения семейной тайны.

Несмотря на наличие конкретных фактов, неоднократные обращения к директору ФСБ России, начальнику УФСБ по Свердловской области, ситуация не менялась. В письме Шихлинский подчеркнул, что непосредственное руководство, зная, что сотрудники УФСБ по Свердловской области занимаются незаконной, преступной деятельностью, имея в наличии все доказательства – все равно оправдывают их и закрывают на это беззаконие глаза. И называет конкретные имена сотрудников УФСБ по Свердловской области — Микулина Ильи Владимировича, Серкина Алексея, а также других сотрудников, которые пособничают им. Он просил принять меры и огородить его и его семью от преследования вышеназванных лиц.

«Довожу до Вашего сведения, что сотрудники УФСБ по Свердловской области больше года продолжают вести в отношении меня и моей семьи незаконные действия. Они приглашают моих соотечественников-азербайджанцев, заставляют и угрожают им любым путем, требуют написать против меня лживые и сфабрикованные показания и заявления», — отметил в письме Шихлинский и в качестве примера рассказал историю Интизама Сулейманова.

Происходящее Шихлинский связывает с тем, что он выступал в качестве свидетеля против ОПГ, возглавляемой бывшим вице-мэром Екатеринбурга Виктором Контеевым, а также в деле Владимира Квачкова, обвиняемого в подготовке вооруженного мятежа и попытке свержения государственного строя.

Это были резонансные дела, и глава диаспоры полагал, что это их ответные действия.

«Данные выводы я сделал на основании того, что о планируемых в отношении меня проверочных мероприятиях мне становилось известно от членов ОПГ «Синие» (ранее подконтрольные Контееву). В частности, от одного из членов данной группировки, который активно распространял эти новости среди наших соотечественников, дважды судимого Ширинова Фехруза Башироглы, проживающего в городе Екатеринбург.

Мне известно, что давление, которое оказывается на меня, например, 8 проверок бизнеса моих родственников сотрудниками УФСБ по Свердловской области производится по заказу ОПГ «Синие» в лице Ширинова Фехруза Башироглы.

Сотрудник ФСБ Микулин Илья Владимирович делает запрос от имени руководителя УФСБ по Свердловской области, на который получает конфиденциальную информацию, а впоследствии разглашает эти сведения. Готов предоставить подробные доказательства этого при детальном разбирательстве моей ситуации», — говорится в письме Шихлинского к Бортникову.

В конце письма он просит директора ФСБ провести служебную проверку в отношении незаконных действий сотрудников ФСБ по Свердловской области, а именно — Микулина Илья Владимировича, Серкина Алексея и других. Взять ситуацию под личный контроль. Отправить комиссию для выяснения указанных фактов. И заявляет, что готов предоставить всю информацию документально. И, если факты подтвердятся, возбудить уголовное дело.

И теперь, как нам стало известно, тот самый Фехруз Ширинов, пользуясь ухудшением азербайджано-российских отношений, которое сопровождается арестом популярных в России азербайджанцев, с удовольствием дает показания против Шихлинского, становясь инструментом в руках ФСБ РФ. В данной ситуации любой подобный шаг играет на руку сторонникам ослабления влияния наших соотечественников в России. И, к сожалению, некоторые азербайджанцы из-за корыстных интересов с удовольствием танцуют под русскую балалайку.

Политика России вообще не поддается логическому объяснению. За более чем три десятка лет после распада СССР, Москва не смогла превратить Россию в страну, где многие граждане постсоветских стран хотели бы жить и дружить с этой необъятной страной. Добровольно! Чтобы не болтали по российским каналам провластные пропагандисты, сегодня за «грин картой» в РФ не стоит очередь. Наоборот, у кого есть маломальская возможность, пытаются покинуть страну, которую, как отмечал Тютчев, «умом не понять». Распад империи начался, и это, скорее всего, понимают и в России. Просто, раненый медведь очень опасен. Пока опасен. И непонятно, как с ним дружить? Пока, видимо, кое-как лавируем.

Как отметил на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией, вице-премьер Алексей Оверчук, Россия «уверенно находится в первой тройке торговых партнеров Азербайджана. И порядка 1 800 компаний с участием российского капитала представлены на рынке Азербайджана».

Цифры неплохие, но факт, что мир, заключенный между Азербайджаном и Арменией в Овальном кабинете Белого дома, в результате чего договорились открыть «Мост Трампа», сильно задел косолапого, и он начал рушить все другие мосты на своем пути.

Специально для Зеркало

Товарищ Мирджафар