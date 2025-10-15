Глава азербайджанской диаспоры в Ульяновской области лишён гражданства России.

Как сообщают российские СМИ, руководитель азербайджанской диаспоры в Ульяновской области, председатель общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия», 56-летний Ислам Гусейнов лишён гражданства Российской Федерации.

Сообщается, что его ожидает депортация из страны.

По имеющимся данным, решение было принято совместно региональным управлением МВД и управлением ФСБ по Ульяновской области. Причины такого решения официально не разглашаются.

Сам Ислам Гусейнов отказался от комментариев для прессы.

Отмечается, что он получил российское гражданство ещё в 1990-х годах, а с 2005 года возглавлял «Ульяновскую региональную азербайджанскую национально-культурную автономию». До недавнего времени он также занимал пост советника губернатора по вопросам национальностей.