Глава азербайджанской диаспоры в Ульяновской области лишён гражданства России.
Как сообщают российские СМИ, руководитель азербайджанской диаспоры в Ульяновской области, председатель общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия», 56-летний Ислам Гусейнов лишён гражданства Российской Федерации.
Сообщается, что его ожидает депортация из страны.
По имеющимся данным, решение было принято совместно региональным управлением МВД и управлением ФСБ по Ульяновской области. Причины такого решения официально не разглашаются.
Сам Ислам Гусейнов отказался от комментариев для прессы.
Отмечается, что он получил российское гражданство ещё в 1990-х годах, а с 2005 года возглавлял «Ульяновскую региональную азербайджанскую национально-культурную автономию». До недавнего времени он также занимал пост советника губернатора по вопросам национальностей.