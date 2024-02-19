​​Проживающий в Стамбуле Махмуд Хусейн, «глава турецкого отделения» международной Ассоциации мусульманских братьев (Jamiyat al-Ikhwan al-Muslimin), лишён турецкого гражданства. Этот шаг властей Турции совпал с визитом президента Эрдогана в Каир. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что Хусейн не проинформирован о причине неожиданного для него вышеуказанного решения.

14 февраля состоялся первый за последние 12 лет визит Эрдогана в Египет. Отношения между странами резко ухудшились в 2013 г. — после свержения президента от исламистской партии «Братья-мусульмане» Мухаммеда Мурси, которого Турция рассматривала в качестве союзника.