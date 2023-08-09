Аресты ожидаются на фоне увольнения начальника уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Сергея Атомяна.

Как передает #, об этом сообщает в среду газета «Жоговурд» со ссылкой на свои источники.

«В уголовно-исполнительной системе, которая находилась в подчинении Атомяна, сотрудники шли на сделки с заключенными», – говорится в публикации.

По данным издания, правоохранительные органы уже разоблачили подобные случаи.

Отметим, что премьер-министр Никол Пашинян 5 августа освободил Атомяна от занимаемой должности.