Президент Украины Владимир Зеленский побывал на эсминце Военно-морских сил (ВМС) США Ross, который находится в Черном море на учениях Sea Breeze. Об этом, как передают украинские СМИ, сообщает сайт главы государства.

На Украине 4 июля празднуется День военно-морских сил страны. Зеленский в связи с этим находится с рабочей поездкой в Одесской области.

В офисе украинского президента заявили, что политик пообщался с командующим шестого флота ВМС Соединенных Штатов вице-адмиралом Юджином Блэком.

«Вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что для американских военных — большая честь приветствовать на борту эсминца президента страны, которая борется за свою независимость», — сказано в сообщении.

В пресс-службе украинского лидера добавили, что Зеленского ознакомили с оборудованием и вооружением судна.