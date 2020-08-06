Завтра в Баку погода прогреется до 33 градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах полуострова пройдут кратковременные дожди, ветер северо-восточный, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Максимальная температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью — 20-24, днем — 30-34, в Баку ночью — 22-24, днем — 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью — 65-75, днем — 45-55 процентов.

Температура морской воды на северных пляжах Апшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 25-26 градусов тепла. Ветер северо-восточный.

В северных и западных районах страны временами возможны грозовые дожди, в некоторых местах Большого Кавказа — ливни, град. Восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 31-36, в горах ночью — 11-16, днем — 19-24 градуса тепла.