Задержанные за стычку с армянами азербайджанцы отпущены на свободу

Азербайджанцы, задержанные в Москве за стычку с армянами, отпущены на свободу.

Об этом московскому корреспонденту АПА сообщили в пресс-службе посольства Азербайджана в России.

«В дополнение к информации посольства от 10 сентября, мы сообщаем, что состояние граждан Азербайджанской Республики, задержанных правоохранительными органами России во время беспорядков, произошедших 23-24 июля текущего года в городе Москва, находится в центре внимания посольства.

В связи с продолжением предварительного следствия с обвиняемых была взята подписка о невыезде из Москвы. Следует отметить, что судья Анатолий Владимирович Рожков в ходе судебного процесса обратился к обвиняемым и сообщил, что понимает, что стычки в Москве были связаны с нагорно-карабахским конфликтом, но, несмотря на это, недопустимо совершение в Москве и на всей территории Российской Федерации действий, приводящих к нарушению общественного порядка», — говорится в сообщении посольства.