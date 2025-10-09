Граждане Азербайджана, находившиеся на борту задержанного судна, которое направлялось в Газу для доставки гуманитарной помощи, будут освобождены.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.

По его словам, задержанные азербайджанцы будут возвращены в Турцию, где они работают.

«Среди задержанных два гражданина Азербайджана — Парвин Азимов и Орхан Самедзаде. Они являются членами экипажа судна и работают в Турции. В рамках мер, принятых нашим посольством в Израиле, предусматривается их освобождение и возвращение в Турцию по их собственному желанию» — указал А.Гаджизаде.