Решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел Армении от 4 октября, озвученное в знак протеста против ареста Азербайджаном членов сепаратистского режима, созданного Арменией на суверенных территориях Азербайджана в результате агрессии и оккупации наших земель.

Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении в связи с арестом Азербайджаном армянских сепаратистов.

Было отмечено, что данное заявление демонстрирует, что Армения не отказалась от проводимой десятилетиями агрессивной политики против Азербайджана.

«Вместо поощрения возвращения армянских жителей, добровольно переехавших в Армению из Карабахского региона Азербайджана, делаются заявления, направленные на создание среди них паники и пропаганду ненависти к Азербайджану на этнической почве, что является частью деструктивной деятельности Армении, препятствующей мирным усилиям. Тот факт, что Армения, несмотря на свои неудачи в Международном суде, продолжает без всяких на то оснований подавать иски в суд, демонстрирует, что эта страна не заинтересована в процессе нормализации с Азербайджаном», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что в целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе 19 сентября 2023 года были начаты антитеррористические мероприятия локального характера, которые завершились 20 сентября в 13:00.

Армянские сепаратисты сдались, подняв белый флаг. Согласно условиям Азербайджана, формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования в Карабахском регионе Азербайджана складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются. Параллельно сдаются все боеприпасы и тяжелая техника. Обеспечивается координация указанных процессов с российским миротворческим контингентом.