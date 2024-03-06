Заявление депутата Милли меджлиса Фазаила Агамалы о том, что в Армении готовятся к войне против Азербайджана и пока Ереван не вооружился значительно, Баку должен посредством военных операций освободить все еще находящиеся под оккупацией восемь сел, вызвало ожидаемую реакцию в армянских СМИ.

Так, сайт news.am в свойственной ему манере назвал данное заявление Агамалы «бредовой идеей». По мнению редакции news.am, «в действительности участки, которые в Азербайджане называют анклавами, были подарены или сданы в аренду в советское время и к Азербайджану отношения не имеют».

О том, кто и кому «подарил» земли, наглядно свидетельствует карта Азербайджанской Демократической Республики, территория которой составляла 113,9 тыс. квадратных километров, против нынешних 86,6 тыс. квадратных километров.

До создания Азербайджанской ССР в состав нашего государства входили не только Нахчыван и Карабах, но и Зангезур. После советизации Азербайджана и Армении, в общей сложности более половины из 6742,92 квадратных метров земли в бывшем Зангезурском уезде Азербайджанской Демократической Республики, а также 405 000 десятин земли было передано Армении.

В 1927 году по решению Закавказского ЦИК 24 селений Мехри-Джабраильского уезда и 1065 десятин земли Нижнего Зангезура, а в 1929-м году ещё 13 тысяч гектаров азербайджанской территории – деревни Нюведи, Тугут и Йернязир, а также 9 селений Нахчыванского уезда, области между Гаймаглы и Кюрумузлу (228.9 десятин) – были переданы Армении.

Тем же постановлением селения Гурдгулаг, Горадиз, Хачик, Агбин, Агхач, Алмалы, Дагалмалы, Итгыран, Султанбей, Горчеван и часть земель Килид Ордубадского уезда были переданы Армянской ССР.

Создание в 1930 году за счет территорий Нахчыванской АССР и Джебраильского уезда Азербайджанской ССР Мегринского района окончательно отделило по суше Нахчыван от остальной части Азербайджана. В результате, по данным на 1 января 1933 года, общая площадь Нахчыванской АССР сократилась до 5329,6 квадратных километров.

22 октября 1922 года от Газахского уезда Азербайджанской ССР отошло к Армянской ССР 379 984 десятин земли (4141,82 кв. км).

Постановлением Закавказского ЦИК от 18 февраля 1929 года Дилиджанскому уезду Армянской ССР был передан участок, площадью в 4000 десятин Шиних-Айрумского района Газахского уезда Азербайджанской ССР.

В 1938 году Армении передали части деревень Садарак и Керки, в 1969 году — летние пастбища Гарагел в Лачинском районе, территорию Чайземи в Губадлинском районе, Кемерли Газахского района, часть территории с залежами золота месторождения «Зод» в Кельбаджарском районе, в 1982 году — летнее пастбище Инджедере, часть земель деревень Кемерли, Асланбейли и Гаймаглы Газахского района, в 1986 году — 2500 гектаров пастбищных земель в Газахском районе. В 1988 году на всем протяжении границы от Ноемберяна до Мегри Армении были переданы 14 551 гектар земли.

Вышеприведенные факты конкретно свидетельствуют, как азербайджанские земли под давлением Москвы передавались Армении.

Касательно упомянутых восьми населенных пунктов, то это село Кярки – азербайджанский анклав вблизи Нахчыванской Автономной Республики, оккупированный Арменией в январе 1990 года. Позже были оккупированы другие азербайджанские анклавы в Армении — Юхары-Аскипара (захвачен 8 июня 1992 года) и Бархударлы (захвачен 27 апреля 1992 года).

Помимо этого, Армения оккупировала также села Газахского района Азербайджана: Ашагы-Аскипара (захвачено 14 июня 1992 года), Гызылгаджилы (захвачено 11 мая 1992 года), Хейримли (захвачено 8 марта 1992 года), Софулу (захвачено 27 апреля 1992 года) и Баганис Айрым (захвачено 24 марта 1990 года).

При этом, обвиняя Азербайджан в «агрессии», Армения ссылается на административную границу советского периода. Согласно административной границе между Азербайджанской ССР и Армянской ССР, вышеупомянутые восемь населенных пунктов (Кярки, Юхары-Аскипара, Бархударлы, Ашагы-Аскипара, Гызылгаджилы, Хейримли, Софулу и Баганис Айрым) входили в состав азербайджанской территории. Так что, редакция news.am сама распространяет бред сивой кобылы…