Японское агентство аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) приняло решение отложить первый пуск новой космической ракеты H3, который планировалось осуществить до конца марта. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

О причинах решения на данный момент не сообщается. Это уже вторая отсрочка пуска ракеты. Первоначально он планировался на 2020 финансовый год (завершился 31 марта 2021 года).

Разработкой H3 с 2013 года по заказу JAXA занимается корпорация Mitsubishi Heavy Industries. В настоящее время Япония использует ракеты-носители H-2A и Epsilon.