Япония на два года отложила миссию Martian Moons eXploration (MMX) к спутнику Марса Фобос из-за проблем с перспективной ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции (АМС).

Как сообщает Vesti.az, об этом со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщает издание SpaceNews.

Теперь пуск миссии вместо конца 2024-го намечен на 2026 год. Если бы АМС была запущена в 2024-м, то на околомарсианскую орбиту она бы вышла в 2025-м, а в 2029-м вернулась бы на Землю с образцами астероидного грунта. В настоящее время программа сдвинута на два года вправо, поэтому возвращение на Землю АМС с образцами ожидается в 2031-м.