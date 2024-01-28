Иран в воскресенье одновременно запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh («Феникс»). Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства Young Journalists Club, ракета-носитель была разработана министерством обороны Ирана.

20 января сообщалось, что иранское космическое агентство вывело на орбиту спутник «Сорайя». Запуск ракеты со спутником состоялся утром в субботу, 20 января, в присутствии главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами, главы космического агентства стран Хасана Саларие и командующего Воздушно-космическими силами генерала Амира Али Хаджизаде.