Президент Грузии Саломе Зурабишвили предположила, что Грузия, Украина и Молдавия одновременно станут членами Евросоюза.

Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу LCI.

«Нет, я думаю, что это произойдет одновременно», — ответила она на слова журналиста о том, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году, а Грузия позже. «Это произойдет в 2030 году, 2031 или 2029, не знаю, но этот горизонт будет следующим «большим взрывом», как говорится, следующие члены вступят примерно одновременно», — добавила Зурабишвили.