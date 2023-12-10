Азербайджан, Украина, Молдова, Грузия и Армения и на следующей неделе планируют объявить о снижении платы за роуминг между собой.

Об этом редактор европейского бюро Радио Свобода Рикард Йозвяк пишет в соцсети Х (бывший Twitter).

«На следующей неделе в Брюсселе пять стран Восточного партнерства, вероятно, достигнут договоренности о постепенном снижении платы за роуминг между собой. Подписание может произойти вскоре после этого», – сообщил Йозвяк.

Разработка инициативы по гармонизации нормативных баз в сфере международного мобильного роуминга в Восточных странах-партнерах началась в 2019 году. Ожидается, что благодаря этому соглашению к 2026 году в Восточных странах-партнерах цены на услуги роуминга снизятся почти на 90%.

В понедельник, 11 декабря, в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран Восточного партнерства – Азербайджана, Украины, Молдовы, Армении и Грузии – под председательством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Беларусь, которая также входит в Восточное партнерство, представлена не будет.

Встреча произойдет накануне саммита лидеров ЕС 14-15 декабря, где будут рассматривать решение о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой и предоставлении кандидатского статуса Грузии.

По информации пресс-службы Совета ЕС, главы МИД стран ВП обсудят, в частности, выполнение экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства, а также определят ключевые приоритеты совместной работы в 2024 году. (newsgeorgia.ge)