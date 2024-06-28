Только пять из восьми стран-кандидатов на вступление в ЕС присоединились к решению о передаче Киеву доходов от замороженных активов России. Грузия, Молдова и Сербия не присоединились к данному решению.

Как передает ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, страны-кандидаты обязаны по условиям приема в ЕС поддерживать все внешнеполитические решения Брюсселя, хотя они никак не влияют на их принятие.

«Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Босния и Герцеговина присоединились к решению Совета ЕС номер 2024/14701 об иммобилизации доходов от активов РФ с целью поддержки Украины», — заявил Боррель. Он отметил, что также к этому решению «присоединились государства — члены европейской зоны свободной торговли — Исландия, Норвегия и Лихтенштейн».