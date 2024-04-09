Великобритания и США добились прогресса относительно способа передачи Украине замороженных суверенных активов РФ, стороны представят свои предложения на саммите Группы семи (G7) в июне. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон.

«Мы знаем, что им (Украине) нужны деньги в виде замороженных российских суверенных активов. Мы добились значительного прогресса по вопросу о том, как получить доступ к этим средствам на согласованной основе, которую, как я думаю, мы сможем предложить на саммите G7», – сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Кэмерон также предположил, что Украина может одержать верх в конфликте с РФ и добиться «справедливого мира», если Запад поставит киевским властям необходимое вооружение. «Мы знаем, что им нужны боеприпасы. Есть замечательная чешская инициатива по поставкам боеприпасов. Они прибудут [в Украину] в июне или даже раньше. Великобритания предпринимает действия, чтобы заполучить большее количество боеприпасов для них», – сказал глава МИД.

Он также призвал американских конгрессменов одобрить выделение дополнительного финансирования для Украины. «Я приехал сюда не для того, чтобы учить кого-то или говорить, что делать, и вмешиваться в политический процесс в США. Я приехал как большой друг и защитник этой страны. Я думаю, что [предоставление дополнительной помощи Украине] в интересах вашей безопасности и вашего будущего», – сказал Кэмерон. По его словам, странам Запада следует послать сигнал другим государствам, включая Китай, о готовности защищать своих союзников.