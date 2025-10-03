Страны «Большой семерки» направили в 2025 году Украине $25,5 млрд в рамках схемы кредитования за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом свидетельствуют расчеты на основе данных украинского минфина и Еврокомиссии.

Как сообщает «РИА Новости», больше всего средств предоставил Европейский союз — $15,8 млрд. Канада выделила $3,4 млрд, Япония — $3,3 млрд, Великобритания — $3 млрд. Первыми в конце прошлого года перевели средства США, однако после этого новых поступлений из Вашингтона не фиксировалось.