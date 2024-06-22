Киев планирует за сутки рекордно увеличить импорт электроэнергии из Европы. Планируется получить до 33,559 тысячи мегаватт в час, сообщает Telegram-канал Минэнерго Украины.

Особо подчеркивается, что Украина не собирается экспортировать электроэнергию. Это максимальная закупка электроэнергии в последнее время. Страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, признал министр украинской энергетики Герман Галущенко. Собственных мощностей Украине, по его словам, не хватит, чтобы пережить зиму. При этом импорта электроэнергии не хватает для покрытия дефицита.

18 июня Украина получила из Европы 25,7 тысячи мегаватт в час, 19 июня – уже 28 тысяч мегаватт в час, а 20 и 21 июня – по 27,5 тысячи.