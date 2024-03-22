Индийская организация космических исследований (ISRO) осуществила успешную посадку в автономном режиме прототипа многоразовой ракеты-носителя RLV LEX-02. Об этом ISRO сообщила в пресс-релизе.

Впервые ISRO испытала RLV в апреле 2023 года. Второе испытание состоялось в пятницу около 07:10 местного времени (5:40 по бакинскому времени) на авиационном полигоне близ города Читрадурга в штате Карнатака. Серия шаттлов RLV-LEX является прототипом будущей многоразовой ракеты-носителя, которые используются для отработки посадки аппарата.

«RLV LEX-02 продемонстрировала возможности автономной посадки RLV в нестандартных стартовых условиях после сброса с вертолета. RLV пришлось совершать сложные маневры, корректировать как боковое отклонение, так и дальность полета и в итоге совершить посадку в полностью автономном режиме», — говорится в сообщении ведомства.