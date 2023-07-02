Япония находится на пороге получения ядерного оружия.
Об этом сообщает со ссылкой на американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.
Как говорится в статье, «Япония будет вынуждена преодолеть свое историческое нежелание даже обсуждать обретение ядерного оружия».
Ключевой целью японской оборонной стратегии является ее план покупки американских и создания собственных средств стратегического нападения, способных поражать цели на материковом Китае и в Северной Корее.
В итоге же речь идет именно о создании японского ядерного арсенала. (ТАСС)