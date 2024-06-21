Венесуэла стоит на пороге вступления в БРИКС и предоставит этому блоку свои энергетические и минеральные ресурсы. Об этом заявила исполнительный вице-президент республики Делси Родригес в ходе выступления на международном экономическом семинаре в Каракасе, передает ТАСС.

«Венесуэла в новом мире стоит на пороге вступления в блок стран БРИКС со своими ресурсами», — сообщила Родригес и подчеркнула, что «самые большие энергетические запасы в мире находятся в Венесуэле». Она отметила, что «при добыче 3 млн баррелей нефти в день, ее запасов хватит почти на три века», а четвертые в мире месторождения природного газа находятся в процессе сертификации. Кроме того, страна обладает месторождениями железной руды, угля, золота и алмазов, отметила Родригес.

«Наступил необратимый час строительства нового международного порядка, и мы хотим увидеть, как Венесуэла будет вписана в новую геополитику», — заявила Родригес.