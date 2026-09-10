Европейская дискуссия о ядерном оружии возвращается в центр политики. Ещё недавно разговоры о создании новых ядерных арсеналов воспринимались как маргинальная тема, связанная главным образом с радикальными сценариями или гипотетическим распадом существующей системы безопасности. Теперь же о необходимости большей ядерной самостоятельности говорят руководители стран, которые десятилетиями строили свою оборону на союзнических гарантиях и американском военном присутствии.

Причины этого сдвига очевидны. Российская война против Украины разрушила прежние представления о стабильности европейского порядка, а непредсказуемость американской политики заставила союзников задуматься о том, насколько надёжными останутся гарантии Вашингтона в будущем. В Европе всё чаще задаются вопросом: что произойдёт, если США сократят военное присутствие на континенте, откажутся от прежнего уровня обязательств перед НАТО или начнут воспринимать европейскую безопасность исключительно как коммерческую сделку?

На этом фоне Польша говорит об «автономии» в вопросах ядерного сдерживания, Финляндия обсуждает возможный отказ от ограничений на размещение ядерного оружия, а президент Франции Эммануэль Макрон предлагает расширить европейское измерение французского ядерного потенциала. Речь пока не идёт о немедленном появлении новых ядерных держав. Однако сама постановка вопроса показывает: прежний консенсус о нераспространении оружия массового уничтожения больше не воспринимается в Европе как нечто само собой разумеющееся.

Польша стала одним из наиболее заметных участников этой дискуссии. Президент Кароль Навроцкий заявил, что страна должна «следовать пути развития собственного ядерного потенциала». Премьер-министр Дональд Туск говорил об усилении автономии Польши в вопросах ядерного сдерживания. На первый взгляд такие заявления могут показаться сигналом о намерении Варшавы создать собственное ядерное оружие. Однако политически и юридически это далеко не единственная возможная трактовка.

Польша является парламентской республикой, поэтому президент не может единолично принимать решения о создании ядерного арсенала. Кроме того, формулировка об «автономных действиях» намеренно остаётся достаточно расплывчатой. Она может означать развитие обычных вооружённых сил, усиление участия Польши в системе ядерного планирования НАТО, размещение на её территории американского оружия в рамках соответствующих договорённостей или расширение политического влияния Варшавы на принятие решений о ядерном сдерживании.

Создание собственного ядерного оружия стало бы для Польши не просто очередным оборонным проектом, а фундаментальным пересмотром внешней политики. Страна является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, который запрещает государствам, не обладающим ядерным оружием, производить или приобретать такой арсенал. Теоретически договор допускает выход из него. Государство должно уведомить остальных участников и Совет Безопасности ООН, объяснив причины такого решения, причём уведомление должно быть сделано заранее.

Формально механизм выхода существует. Однако юридическая возможность не означает политической безнаказанности. Международная система не может физически запретить государству выйти из договора, но способна сделать последствия такого шага чрезвычайно тяжёлыми. Страна может столкнуться с санкциями, дипломатической изоляцией, прекращением технологического сотрудничества и ограничениями в сфере мирной ядерной энергетики. Её отношения с союзниками будут поставлены под вопрос, а сама ядерная программа станет источником постоянного международного кризиса.

С 1968 года Договор о нераспространении остаётся основой глобального компромисса. Его логика проста: ядерным оружием обладают ограниченное число государств, остальные отказываются от его создания в обмен на доступ к мирным ядерным технологиям и обязательства ядерных держав постепенно сокращать арсеналы. Этот компромисс никогда не был полностью идеальным и неоднократно подвергался критике, но именно он позволил избежать массового распространения ядерного оружия.

Если одна из крупных европейских стран, входящих в НАТО и Европейский союз, открыто начнёт создавать собственный ядерный арсенал, последствия будут значительно серьёзнее, чем в случае с небольшим изолированным государством. Такой шаг может запустить цепную реакцию. Другие государства начнут спрашивать, почему они должны соблюдать ограничения, если их соседи больше не считают договор обязательным. В результате ядерное оружие может начать рассматриваться не как исключительный инструмент стратегического сдерживания, а как стандартный атрибут национальной безопасности.

Пока единственным государством, которое вышло из ДНЯО и затем создало ядерное оружие, остаётся Северная Корея. Однако опыт КНДР трудно назвать привлекательной моделью. Ядерный статус не сделал страну процветающей или более свободной в принятии решений. Напротив, он закрепил её международную изоляцию, стал причиной масштабных санкций и превратил внешнюю политику в постоянное балансирование на грани кризиса.

Для Польши особенно важны технические ограничения. Создание ядерного оружия требует не только политического решения, но и развитой инфраструктуры, специалистов, промышленной базы, доступа к делящимся материалам и средств доставки. Государству необходимы уран или плутоний, а также технологии их переработки. Для производства оружейного урана требуется сложная система обогащения, а плутоний получают в ядерных реакторах и выделяют из отработавшего топлива.

У Польши пока нет собственной атомной энергетики в промышленном масштабе. Строительство первой атомной электростанции только планируется, а её запуск ожидается в следующем десятилетии. Это означает, что страна не располагает ни готовой инфраструктурой для получения ядерных материалов, ни полноценной системой подготовки кадров, ни необходимыми производственными цепочками. Даже при наличии политической воли создание оружия заняло бы годы и потребовало бы огромных финансовых ресурсов.

Но техническая сторона вопроса — лишь часть проблемы. Ядерное оружие должно быть доставлено к цели, а значит, стране нужны ракеты, самолёты, системы управления, защищённые командные пункты и инфраструктура раннего предупреждения. Не менее важна способность обеспечить постоянное и безопасное управление арсеналом. Ядерное сдерживание невозможно построить только на наличии нескольких боезарядов. Оно требует сложной военной системы, устойчивой к внезапному удару и способной гарантировать ответное применение.

С этой точки зрения Польша пока обладает более реалистичным способом усилить свою безопасность: развивать обычные вооружённые силы и добиваться большей роли в ядерном планировании НАТО. Польская армия уже является одной из наиболее быстро растущих в Европе. Варшава закупает современные самолёты, танки, системы противовоздушной обороны и дальнобойные ракетные комплексы. Для Польши участие в совместных механизмах альянса может дать гораздо больше безопасности в обозримой перспективе, чем попытка в одиночку создать ядерный арсенал.

Однако доверие к американским гарантиям действительно стало менее устойчивым. На протяжении десятилетий европейские государства исходили из того, что США в случае угрозы будут готовы защищать союзников, включая возможность применения ядерного оружия. Теперь в европейских столицах всё чаще обсуждают не только военную мощь Вашингтона, но и политическую волю американского руководства. Если президент США ставит под сомнение традиционные союзы или требует от Европы самостоятельно оплачивать большую часть своей обороны, европейские страны начинают искать дополнительные гарантии.

Франция в этой ситуации может сыграть особую роль. Она остаётся единственной ядерной державой Европейского союза после выхода Великобритании из ЕС. Французский ядерный потенциал традиционно рассматривается как национальный инструмент, предназначенный прежде всего для защиты самой Франции. Париж долгое время избегал превращать его в общеевропейский ресурс, поскольку это означало бы сложные вопросы о командовании, политической ответственности и готовности французского президента рисковать ради других стран.

Предложения Макрона изменить этот подход не означают автоматического создания единого европейского ядерного щита. Скорее, речь идёт о расширении консультаций с союзниками, проведении совместных учений, допуске европейских партнёров к обсуждению ядерной стратегии и, возможно, размещении самолётов, способных нести ядерное оружие, на территориях союзных государств. Но даже такая модель потребует ответа на ключевой вопрос: кто и при каких обстоятельствах принимает решение о применении оружия?

Европейская ядерная автономия сталкивается и с политическими препятствиями. Германия, Италия, Испания и другие страны могут по-разному оценивать российскую угрозу, отношения с США и допустимость ядерного сдерживания. Для одних государств французский арсенал может стать дополнительной гарантией, для других — источником новой нестабильности. Восточноевропейские страны, скорее всего, будут требовать максимально конкретных обязательств, тогда как западноевропейские правительства могут опасаться втягивания в опасную гонку вооружений.

Нельзя исключать и того, что разговоры о ядерной автономии используются как инструмент давления на США. Европейские лидеры могут демонстрировать готовность к самостоятельным действиям, чтобы убедить Вашингтон не сокращать участие в европейской безопасности. В таком случае заявления о ядерном оружии выполняют не только военную, но и дипломатическую функцию. Они показывают: Европа больше не хочет безоговорочно зависеть от американской защиты, но пока не обязательно готова порвать с существующей системой.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли Европа сохранить баланс между большей самостоятельностью и сохранением режима нераспространения. Укрепление обычных вооружённых сил, развитие противоракетной обороны, повышение устойчивости инфраструктуры и создание независимых производственных цепочек не нарушают ДНЯО и позволяют союзникам увеличить собственный вклад в безопасность. Создание новых национальных ядерных арсеналов, напротив, может разрушить саму основу европейского порядка.

Мировой консенсус о необходимости ограничивать распространение ядерного оружия действительно ослабевает. Россия использует ядерную риторику для политического давления, Китай расширяет свой арсенал, Северная Корея продолжает ракетную и ядерную программы, а Иран остаётся источником постоянных опасений. На этом фоне европейские государства всё меньше уверены, что прежние правила будут соблюдаться всеми участниками международной системы.

Но ослабление консенсуса не означает его полного исчезновения. Пока большинство стран по-прежнему понимает, что массовое распространение ядерного оружия не сделает мир безопаснее. Напротив, оно увеличит число потенциальных кризисов, повысит риск ошибок и создаст больше возможностей для шантажа, аварий и несанкционированного применения. Поэтому Европа, вероятнее всего, будет двигаться не к быстрому появлению новых ядерных держав, а к постепенному укреплению собственной обороны внутри существующих союзов.

Польша может стать одним из главных двигателей этого процесса, но не обязательно первым новым ядерным государством. Её цель, скорее всего, заключается в том, чтобы получить больше влияния на принятие решений, добиться усиления американского присутствия и сделать европейскую оборону менее зависимой от политических колебаний в Вашингтоне. Франция, в свою очередь, стремится превратить собственный ядерный потенциал из исключительно национального инструмента в основу более широкого европейского диалога.

Ядерная Европа уже существует — благодаря Франции и Великобритании, а также американскому оружию, размещённому в рамках НАТО. Вопрос теперь не в том, появится ли на континенте новый ядерный баланс, а в том, каким он будет. Если европейские страны сумеют укрепить сотрудничество, не разрушая режим нераспространения, континент получит более устойчивую систему сдерживания. Если же каждая столица начнёт искать отдельную национальную страховку, Европа может столкнуться с новой гонкой вооружений, последствия которой будут трудно предсказать.

Агиль Гахраманов