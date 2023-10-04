АО «Роснано» не в состоянии погасить долговые обязательства в полном объеме за счет собственных средств и заявляет о признаках банкротства, говорится в отчете компании.

В документе отмечается, что по состоянию на 30 июня 2023 года объем требований кредиторов к АО «Роснано» без учета процентов по кредитам и накопленного купонного дохода по размещенным компанией облигациям значительно превышает стоимость активов (имущества) АО «Роснано».

«Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно. Таким образом, в настоящее время АО «Роснано» отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии федерального закона от 26.10.2002 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», — говорится в отчете.

В конце августа компания сообщила, что на обслуживание долга с 2021 года было направлено свыше 82 млрд рублей. (ТАСС)