В начале 2024 года в Великобритании насчитывалось более 47 тысяч предприятий, находящихся в критическом финансовом положении. Об этом сообщает Financial Times cо ссылкой на данные консалтинговой компании Begbies Traynor.

Это на 25,9% больше по сравнению с предыдущим кварталом, cледует из данных компании. Такой рост связан с высокой инфляцией и процентными ставками, которые поднимают издержки и ослабляют потребительский спрос.

Отчет Red Flag Alert показал, что проблемы затронули все секторы экономики, особенно строительство, недвижимость и сервис. В 18 из 22 секторов наблюдался двузначный рост числа проблемных компаний.