Вблизи населенного пункта Попасная Луганской области Вооруженные Силы Украины уничтожили «вагнеровцев» — боевиков незаконной вооруженной группировки ЧВК Вагнера, которые терроризировали Донбасс.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, из района Попасной оккупанты больше не уедут – ВСУ дали «вагнеровцам» отпор и ликвидировали нападавших.

«У Попасной артиллерия накрыла «музыкантов». Так военные называют участников незаконного вооруженного формирования «Вагнер». Лично знаю тех, кто стоит в Попасной. Сегодняшний Краматорск эти люди не простят никогда», — написал Цаплиенко в своей телеграмме.

Фотографии уничтоженных вагнеровцев журналист опубликовал вместе с сообщением. (УНИАН)