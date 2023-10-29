Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что более 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер» перешли на службу в состав чеченского спецназа «Ахмат».

«В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов, имеющих богатый опыт ведения боевых действий как на территории Донбасса и Украины, так и в других горячих точках», — написал он и опубликовал кадры, снятые местным телеканалом, на которых командир спецназа, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов общается с военными.

Как подчеркнул Кадыров, бойцы ЧВК уже заключали контракты и переходили в «Ахмат», но в данный момент «речь идет о массовом пополнении личного состава».

Он также выразил надежду, что и другие бывшие представители ЧВК «Вагнер» последуют этому примеру и вступят в ряды чеченского спецназа.