Военно-воздушные силы (ВВС) США уничтожили во время испытательного пуска межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III из-за возникшей «аномалии».

Согласно сообщению командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC), запущенную с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии ракету «безопасно» взорвали над Тихим океаном. Боезаряда на себя она не несла.

В ВВС отметили, что «аномалией» считается любое неожиданное событие во время тестового полета. Расследованием причин произошедшего займется специальная комиссия, в которую вошли представители профильных ведомств.

Предыдущий тестовый запуск Minuteman III США провели 6 сентября. МБР запускали также с базы Ванденберг. Целью испытаний тогда называли проверку безопасности, эффективности и боеготовности оружия. До этого испытания проходили в апреле 2023-го и августе 2022 года.

Тестовые пуски Minuteman III, стоящих на вооружении Пентагона с 1970-х годов, призваны продемонстрировать «готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности национального ядерного сдерживания», говорил руководивший предыдущими испытаниями полковник Брайан Титус.

Всего на вооружении Пентагона находится около 400 таких ракет, размещенных в пусковых шахтах в трех районах базирования: в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте. Каждая ракета весит 36 тонн и может совершать полеты на расстояние до 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). При этом ракета развивает скорость примерно в 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч).

К середине 2030 годов США планируют заменить Minuteman III более современной МБР Sentinel («Страж»). ВВС США уже запросили у конгресса на новые межконтинентальные ракеты $4,4 млрд. (moscowtimes.ru)