18 мая примерно в 07:15 вооруженные силы Армении применили боевые БПЛА по нескольким позициям Азербайджанской Армии, дислоцированным в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района.

Как передает Минобороны, при осмотре территории были обнаружены остатки сброшенных армянами посредством БПЛА самодельных снарядов, изготовленных кустарным способом.

Подразделения Азербайджанской Армии не понесли потерь, принимаются ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за возникшую напряженность в регионе лежит на военно-политическом руководстве Армении.