Сегодня утром российские оккупанты нанесли авиаудар по городу Константиновка Донецкой области, в результате чего погибли пятеро гражданских. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

«Сегодня около 10:00 российская армия сбросила 250-килограммовую авиабомбу на жилой сектор города. Россияне убили двух женщин 62 и 65 лет и трех мужчин — 65, 67, 74 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за атаки повреждены четыре многоквартирных дома.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал людей эвакуироваться, отметив, что каждый гражданский в Донецкой области — это потенциальная жертва очередного российского обстрела.